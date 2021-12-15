Горно-Алтайск, , 07:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Алтай скончались два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в региональном оперштабе.

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 534 жителя республики. В том числе 486 человек умерли от коронавирусной инфекции, 48 — от иных причин, уточнили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Горном Алтае на сегодняшний день выявлено 24 874 носителя коронавируса, выздоровели 22 669 человек.

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