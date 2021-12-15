Найроби, 15 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Высокий суд Кении приостановил действие правительственного постановления, которое запрещало доступ к государственным услугам и местам общественного пользования для тех, кто не был вакцинирован отCOVID-19. Срок временной отмены распоряжения Правительства продлится до 21 декабря.

Ходатайство, оспаривающее правительственное постановление, было подано на прошлой неделе бизнесменом Эноком Аурой, который утверждал, что директива была незаконной. Правозащитная группа Human Rights Watch призвала правительство Кении внести поправки в распоряжение и избегать принятия решений, которые подрывают права человека.

«Это распоряжение приведет к нарушению прав на труд, здоровье, образование и социальное обеспечение для миллионов граждан. Охват населения вакцинацией зависит от наличия и доступности прививок. Новые меры, о которых было объявлено, могут лишить миллионы кенийцев доступа к таким государственным услугам, как посещение больницы, поступление в университет, обращение в иммиграционную службу за получением документа, удостоверяющего личность», — отметил научный сотрудник африканского центра Human Rights Watch Ади Радхакришнан.

Он добавил, что необходимо соблюдать медицинские протоколы и учитывать убеждения людей в отношении прививок.

Как и в большинстве африканских стран, в Кении за последние несколько недель сократилось количество людей в очередь на вакцинацию от COVID-19. Полностью вакцинировано 3,2 миллиона кенийцев, частично — 5,3 миллионов. Общее число зараженных коронавирусом здесь достигло отметки в 256 000 случаев, из которых 5350 закончились летальным исходом. Всего восточноафриканская страна получила восемь миллионов доз вакцин от COVID-19. При этом население Кении составляет 50 миллионов человек.