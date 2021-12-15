Женева, Швейцария, , 07:34 — REGNUM Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире снизилось на 5%, а количество летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 — на 10% за неделю. Такие данные приводятся 15 декабря в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Число как новых случаев заражения, так и смертей снизилось за прошлую неделю по сравнению с предшествующей неделей на 5% и на 10% соответственно», — сказано в бюллетене организации.

Всего за период с 6 по 12 декабря в мире было выявлено 4 000 817 заражённых коронавирусной инфекцией и зарегистрирован 46 961 летальный исход от последствий заболевания COVID-19. По данным на 14 декабря в мире выявлено 270 031 622 случая заражения и 5 310 502 умерших с начала пандемии COVID-19.

В Европе зарегистрировано 65% от общего числа зафиксированных за неделю в мире случаев заражения и 60% смертей. В Африке произошёл резкий рост заболеваемости — на 111% за семь дней. В Юго-Восточной Азии и Америке произошло снижение заболеваемости на 10%, а в Западно-Тихоокеанском регионе на 7%.

Самое большое число новых случаев заражения за период с 6 по 12 декабря выявлено в США (674 019). На втором месте по этому показателю Германия (351 738), затем Великобритания (350 340), Франция (335 972) и Россия (215 283).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аз последние сутки в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 395 564 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5312 пациентов с COVID-19.

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