Анадырь, , 07:34 — REGNUM Уроки для школьников второй смены отменены в Анадыре и посёлке Угольные Копи из-за сильного ветра и пурги. Об этом губернатор Чукотского автономного округа Роман Копнин 15 декабря написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Константин Александрович Трутовский. Пурга, 1887

Роман Копнин «Отменены занятия второй смены в Анадыре и Угольных Копях. До улучшения погодных условий отменены некоторые авиарейсы».

Как следует из информации онлайн-табло анадырского аэропорта им. Ю.С. Рытхэу, непогода также задержала ориентировочно на шесть часов вылет четырёх местных рейсов.

В настоящее время из-за циклона, накрывшего Чукотку, скорость ветра в Анадыре достигает 13 м/с, пурга.

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