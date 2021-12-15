Екатеринбург, , 07:32 — REGNUM Свердловчанина обвиняют в покушении на убийство соседей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Выстрел из ружья Goodfon.ru

Инцидент произошёл в сентябре 2021 года в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Обвиняемому не понравилось, что инвалид 2000 года рождения вместе с родителями медленно поднимался по лестнице. В результате мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил в сторону соседей несколько выстрелов из охотничьего ружья. Никто не пострадал благодаря сопротивлению со стороны главы семейства. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина был вменяем и отдавал себе отчёт в совершаемых действиях.

В ближайшее время дело направят в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мужчина может попасть за решётку на 15 лет. Свою вину он не признал.