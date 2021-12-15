Кампала, , 08:07 — REGNUM Лидер угандийской оппозиции Боби Вайн заявил, что службы безопасности окружили его доми посадили под домашний арест. В день, когда это произошло, планировалась организация предвыборных митингов. Об этом сообщает Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

«Военные увеличили число развернутых вокруг моего дома сил. Никому не разрешается выходить или входить», — написал политик в своем твиттере, добив, что его охранник и садовник были арестованы и жестоко избиты. У них конфисковали телефоны и увезли.

В день оцепления дома Боби Вайн, настоящее имя которого Роберт Кягуланьи, должен был провести в округе Каюнга, находящемся на северо-востоке от Кампалы, кампанию в его поддержку перед дополнительными выборами. Здесь же ожидается организация акции в поддержку действующего президента Уганды Йовери Мусевени.

В январе этого года в восточноафриканской стране прошли выборы, на которых Боби Вайн занял второе место. Мусевени сохранил свое президентское кресло и вступил в шестой срок в качестве главы государства.

Голосование проводилось в условиях отключения Интернета. В ходе периода перед выборами полиция активно препятствовала деятельности кандидатов от оппозиции, Боби Вайн был арестован в очередной раз, что спровоцировало демонстрации. Молодые люди начали устраивать поджоги на улицах, в результате чего силы безопасности применили огнестрельное оружие, что повело за собой гибель 54 человек. В период после выборов собственность оппозиционера также была окружена военными.

Как утверждается, сотни сторонников партии Боби Вайна Платформа национального единства были похищены угандийскими силами безопасности в преддверии выборов. Другие же были убиты или подвергнуты пыткам.