Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Раунд экономических переговоров в режиме видеоконференции провели впервые за пять лет представители США и Палестины, 14 декабря сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Целью мероприятия стали намерения возобновить американо-палестинский экономический диалог. В нем приняли участие представители широкого круга управлений и министерств обеих стран. Стороны обсудили развитие инфраструктуры, применение возобновляемых источников энергии и экологические программы.

Кроме того, на переговорах были подняты вопросы установления контактов между предпринимателями, а также устранение преград для развития экономики Палестины.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле агентство Reuters распространило информацию о том, что США решили предоставить США помощь в размере $150 млн.

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