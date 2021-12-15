Москва, 15 декабря, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Сообщения о возможной отправке американских военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения в Киеве, заявил 15 декабря журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

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По его словам, официальный представитель администрации президента США Джен Псаки преследовала цель «разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми».

Напомним, осенью 2021 года в США первыми заговорили о пресловутой угрозе «российского вторжения на Украину». Первое время утверждения на эту тему отвергали в Киеве, говоря об отсутствии опасности, однако затем информационная кампания начала подогреваться публикациями в прессе.

13 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне изучают возможность отправки своих военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины.