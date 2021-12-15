Канберра, , 07:22 — REGNUM Австралийская авиакомпания Quantas решила возобновить прямые перелеты в столицу Италии Рим, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Предполагается, что с июня 2022 года компания будет выполнять авиарейсы из Сиднея в Рим три раза в неделю. Перевозить пассажиров будут дальнемагистральные авиалайнеры Boeing 787. При этом пассажирам будет необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на выявление коронавирусной инфекции, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Также будут тестировать и прибывающих в Австралию.

Ранее глава штата Западная Австралия Марк МакГован подтвердил намерения открыть внутренние и внешние границы региона с 5 февраля 2022 года. Ожидается, что эти меры позволят оживить туристическую отрасль страны.