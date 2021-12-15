Токио, , 07:16 — REGNUM Совместные учения на случай утечки радиации провели Япония и США на борту американского атомного авианосца «Рональд Рейган», дислоцированного в японском порту Йокосука. Об этом 15 декабря сообщило агентство Kyodo.

Авианосец «Рональд Рейган» (сс) Official U.S. Navy Page

В маневрах приняли участие 140 человек. По легенде учений, с корабля в море попала охлаждающая жидкость объемом 300 литров, в которой содержалось незначительное количество радиоактивных веществ.

О случившемся проинформировали мэра Йокосуки, который созвал заседание экстренного штаба о ликвидации последствий ЧП. Были отработаны действия по сбору образцов морской воды, а также грунта для проведения последующего исследования на наличие в них радиоактивных частиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Университет Цукуба опубликовал результаты собственно исследования, касающиеся аварии на АЭС «Фукусима» в Японии. Согласно документу, в результате инцидента в 2011 году в океан попало радиоактивное вещество цезий-137, которое достигло западного побережья США и частично продвинулось на север, и после, пройдя через Берингово море, вернулось к японскому побережью примерно через 7−8 лет.

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