Скопье, , 07:13 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 15 декабря прибудет в Косово.

Стево Пендаровски Facebook.com/SPendarovski

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в 9:00 по местному времени Пендаровски с высшими почестями встретит президент Косово Вьоса Османи на площади имени Ибрагима Руговы (первого президента Косово).

Ранее поступали сообщения о том, что в связи с энергетическим кризисом в Северной Македонии намерены закупить несколько тысяч тонн угля у Косово.

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