Вашингтон, 15 декабря, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Пакет, найденный у посольства России в США, был проверен сотрудниками правоохранительных органов, его содержимое оказалось безвредным. Об этом сообщил 15 декабря журналистам ТАСС сотрудник полиции в Вашингтоне.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

После получения сообщения о подозрительном пакете, подброшенном на территорию посольства России, на место инцидента прибыло подразделение полиции Вашингтона по обезвреживанию взрывных устройств.

Проверка подозрительного пакета, из-за которого были перекрыты улицы возле российского посольства, показало, что его содержимое не представляет опасности. Обстановка возле здания посольства РФ спокойная, оцепление снято.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке улиц возле посольства РФ в Вашингтоне после обнаружения подозрительного пакета, который был подброшен на территорию российской дипмиссии.