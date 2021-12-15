Благовещенск, 15 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В результате пожара в частном деревянном доме в городе Шимановске, расположенном на севере Амурской области, погибли четыре человека, в том числе годовалый мальчик и одиннадцатилетняя девочка. Пресс-служба следственного управления СК России по региону 15 декабря сообщает о возбуждении уголовного дела по факту трагедии.

Пожар

СУ СК РФ по Амурской области «15 декабря 2021 года при тушении возгорания в частном деревянном доме по улице Калинина в Шимановске обнаружены тела четырёх человек, включая двух детей: годовалого мальчика и одиннадцатилетней девочки. По факту гибели людей следственным отделом по городу Шимановску следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)».

Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Калинина поступило в дежурную часть МЧС от соседей в 06:50 по местному времени (00:50 мск) 15 декабря. Прибывшие через пять минут пожарные расчёты обнаружили в горящем доме тела четырёх погибших. Пятого человека, ребёнка 2009 года рождения, ещё до прибытия пожарных спасли из огня обнаружившие пожар соседи.

В 07:17 пожар был локализован на площади 56 квадратных метров.

В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, которая совместно со специалистами устанавливает причины произошедшего. По предварительной версии, причиной возгорания является неисправность электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шимановске Амурской области в своём доме погибла семья — двое детей и двое взрослых.