Рим, , 07:01 — REGNUM Распоряжение, которое вводит обязательное тестирование на коронавирус при въезде в Италию из стран ЕС, подписано итальянским министром здравоохранения Роберто Сперанцей. Об этом 14 декабря сообщило агентство ANSA.

Тест на COVID-19 Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Путешественник может выбрать как экспресс-тест, который действует 24 часов, так и ПЦР-тест со сроком действия до 48 часов. Решение вступает в силу с 16 декабря и должно продлится до 31 января. В случае отсутствия прививки от COVID-19 жителям стран ЕС после прибытия в Италию необходимо пройти пятидневную изоляцию, а после сдать новый тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Италии решило не вводить обязательного ношения масок в общественных местах на улице.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Италии разрешили гражданам ходить по улицам без масок