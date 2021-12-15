Якутск, , 07:05 — REGNUM Доля финансирования Ленского моста из бюджета Якутии не будет увеличиваться. Об этом заявил 15 декабря в своём послании глава региона Айсен Николаев. Он назвал этот проект важным для всей России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект Ленского моста Алексюнина Татьяна

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«Есть, конечно, вопросы, у некоторых федеральных ведомств, которые норовят наш проект оценивать чисто экономическими категориями, но дальнейшее увеличение нашей доли строительства моста для республики неприемлемо. Ленский мост нужен не только для Якутии, это важнейший стратегический транспортный проект всей России», — сказал Айсен Николаев.

По его словам, об этом говорит в том числе поручение президента страны Владимира Путина создать круглогодичное бесперебойное сообщение по федеральным автодорогам Лена, Вилюй и Колыма.

Айсен Николаев также рассказал о ходе подготовительных работ, необходимых для строительства моста.

«Завершено строительство технологической площадки, переустройство сети электроснабжения, связи и газоснабжения. С получением положительного заключения главгосэкспертизы со следующего года начнётся строительство непосредственно самого моста», — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Айсен Николаев заявлял, что проектно-сметная документация по Ленскому мосту будет готова до конца 2021 года. По-прежнему рассматривается концессионная схема строительства моста, при которой одна половина его стоимости будет оплачена из федерального бюджета, вторая — из регионального и средств концессионера. Общая стоимость проекта предварительно оценивается примерно в 80 млрд рублей.