Якутия не будет увеличивать размер вложений республики в Ленский мост
Якутск, 15 декабря, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Доля финансирования Ленского моста из бюджета Якутии не будет увеличиваться. Об этом заявил 15 декабря в своём послании глава региона Айсен Николаев. Он назвал этот проект важным для всей России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По его словам, об этом говорит в том числе поручение президента страны Владимира Путина создать круглогодичное бесперебойное сообщение по федеральным автодорогам «Лена», «Вилю» и «Колыма».
Айсен Николаев также рассказал о ходе подготовительных работ, необходимых для строительства моста.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Айсен Николаев заявлял, что проектно-сметная документация по Ленскому мосту будет готова до конца 2021 года. По-прежнему рассматривается концессионная схема строительства моста, при которой одна половина его стоимости будет оплачена из федерального бюджета, вторая — из регионального и средств концессионера. Общая стоимость проекта предварительно оценивается примерно в 80 млрд рублей.