Сингапур, , 06:55 — REGNUM Сингапур и Южная Корея завершили переговоры по цифровому партнерству между странами, которые установят нормы и правила цифровой экономики. Об этом сообщает пресс-служба сингапурского министерства торговли и промышленности.

Цифровая экономика

«Соглашение предусматривает установление в будущем правил и норм в цифровой экономике для содействия развитию сотрудничества, обеспечения беспрепятственных трансграничных потоков данных, а также создания более надеждой и безопасной среды для предприятий и конечных потребителей», — говорится в сообщении.

Договоренности также регламентируют порядок хранения данных коммерческих организаций из двух стран. Кроме того, Сеул и Сингапур договорились совместно защищать персональные данные и разрабатывать системы искусственного интеллекта.