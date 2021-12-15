Кемерово, , 06:50 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали совладельца и президента холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаила Федяева после допроса о трагедии на шахте «Листвяжная», сообщил 15 декабря источник в правоохранительных органах.

Задержание руководства шахты «Листвяжная» после трагедии Sledcom.ru

«Федяев задержан ночью, (он находится) в изоляторе временного содержания», — цитирует ТАСС собеседника.

Кроме того, задержан гендиректор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев. Как пояснил источник, допросы руководителей холдинга прошли 14 декабря вечером, затем их отпустили, а ночью пришли с обысками и задержали.

Шахта «Листвяжная» в Кузбассе работает в составе СДС. Накануне в регион выехала группу Следственного комитета РФ под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина. Он дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела, возбужденного после аварии на шахте, которая произошла утром 25 ноября.

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