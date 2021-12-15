Южно-Сахалинск, 15 декабря, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Аэропорт Южно-Сахалинска вернулся к работе в штатном режиме после проверки сотрудниками правоохранительных органов сообщения о минировании. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ucnauri.com Кинолог

Информация о якобы заложенном в здании аэропорта взрывном устройстве поступила днём, после его получения из здания были эвакуированы все пассажиры и сотрудники, были приостановлены отправка и приём авиарейсов.

В связи с проведением в аэропорту спецмероприятий с участием сотрудников правоохранительных органов, а также кинологов, были задержаны вылет авиарейса в Петропавловск-Камчатский, который должен был отправиться в 14:10 (06:10 мск), и прибытие самолета из Комсомольска-на-Амуре, который должен был приземлиться в 13:00 (05:00 мск).

В результате проверки никаких взрывоопасных предметов на территории аэропорта обнаружено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации людей из здания аэропорта в Южно-Сахалинске в связи с получением сообщения о минировании.