Дананг, Вьетнам, , 06:46 — REGNUM Вьетнамские власти передали Соединенным Штатам останки двух американских военных, погибших во время войны во Вьетнаме. Церемония прошла в городе Дананге 14 декабря, сообщает газета «Нян зан».

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что это уже 157 церемония передачи останков погибших американских военнослужащих в США. На этот раз погибших обнаружили в ходе поисковых экспедиций, проходивших летом и осенью в джунглях. Заместитель посла США в Ханое отметил, что Вашингтон очень благодарен вьетнамскому народу за помощь в поиске погибших солдат.

Он добавил, что поисковые операции являются частью гуманитарного сотрудничества между Вашингтоном и Ханоем. Дипломат подчеркнул, что это создает основание для дальнейшего сотрудничества между Вьетнамом и Соединенными Штатами.