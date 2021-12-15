Белград, , 06:45 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 14 декабря, в третью годовщину создания армии Косово, заявил о том, что Сербия будет развиваться быстро и будет укреплять свою армию вопреки недовольству Загреба и Приштины. Об этом сообщает сербский телеканал B92.

Александр Вучич Predsednik.rs

Напомним, 16 января в Сербии пройдет референдум о внесении изменений в Конституцию страны — изменены будут положения, связанные с системой правосудия. В Белграде пообещали, что в референдуме смогут принять участие и косовские сербы, однако 14 декабря Вучич заявил, что поступило неформальное сообщение о том, что албанские власти не позволят этого.

Политик прокомментировал ситуацию словами: «Продолжения диалога с Косово даже на горизонте не видно».

Александр Вучич Скорость развития Сербии в регионе некоторые воспринимают с беспокойством или желанием, чтобы оно шло помедленнее. Особенно когда речь идет об укреплении армии, и больше всех недовольны Загреб и Приштина.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны Косово: нам есть чем гордиться