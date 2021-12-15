Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Городской департамент полиции Нью-Йорка возглавит 49-летняя чернокожая Кишант Сюэл, которая станет первой женщиной на этом посту. Об этом 14 декабря сообщило издание The New York Post.

(сс) Dave Hosford Полиция Нью-Йорка

По информации журналистов, ее кандидатуру утвердил избранный мэр Нью-Йорка чернокожий Эрик Адамс, который в течение 22 лет работал в полицейском управлении указанного мегаполиса. До этого назначения Сюэл руководила детективным отделом полиции в округе Нассау (штат Нью-Йорк), где ей подчинялось около 350 человек. Теперь она возглавит полицейский департамент со штатом в 52 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 61-летний демократ Эрик Адамс был избран мэром Нью-Йорка в начале ноября. Он сменит своего однопартийна Билла де Блазио, который руководил мегаполисом восемь лет.