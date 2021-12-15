Екатеринбург, 15 декабря 2021, 06:37 — REGNUM Информация о якобы минировании станций метро в Екатеринбурге не подтвердилась. Об этом сообщили журналистам представители силовых структур.
Все станции были тщательно проверены. Подозрительных предметов не обнаружили.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о минировании поступило 14 декабря незадолго до закрытия метрополитена на ночь. Людей эвакуировали. Лже-минёра сейчас ищут.
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