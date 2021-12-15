Веллингтон, , 06:36 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 74 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Новая Зеландия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Сообщается, что 56 инфицированных выявили в городе Окленде, где зафиксирован крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальных зараженных выявили в близлежащих населенных пунктах. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 9963.

В настоящее время в новозеландских больницах лечится 61 пациент с коронавирусной инфекцией. Из них четверо находятся в палатах реанимации. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 12 773 носителей SARS-CoV-2.