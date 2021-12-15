Якутск, , 06:41 — REGNUM В Еврейской автономии назрел вопрос присоединения региона к Хабаровскому краю. Директор экспертно-аналитического центра «ДВ Регион», член Общественной палаты Хабаровского края Евгений Чадаев уверен, что за это решение на референдуме проголосовали бы 90% жителей ЕАО, сообщило Иа EAOMedia.

Схематическая карта ЕАО Zorzor

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«Есть такие территории, которые вполне безболезненно можно присоединить к другим субъектам. Например, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы Хабаровского края к Магаданской области, поскольку там один вид хозяйства и похожие климатические условия. А если провести референдум в той же ЕАО, я уверен, 90% жителей проголосуют за присоединение к нам», — считает Евгений Чадаев.

По его мнению, на Дальнем Востоке можно было бы создать систему административно-территориального деления как во Франции, суть которой в том, чтобы объединять регионы по их специализации, в том числе по принципу расположения крупных предприятий.

«Один завод строится, например, в Амурской области, другой в Приморье и так далее. Этих мощностей вполне хватило бы на обеспечение всего Дальнего Востока. Вместе с этим создается региональное управленческое звено, чтобы контролировать оптимальное расходование ресурсов. В результате должен сложиться единый дальневосточный бюджет, тогда мы сможем видеть, куда и как лучше вкладывать деньги изнутри», — подытожил Евгений Чадаев.

Как сообщало ИА REGNUM, объединение бедных с бедными даст только умножение бедности и ничего более. Такое мнение высказал доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя перспективы объединения ЕАО с Хабаровским краем.