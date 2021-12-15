Якутск, 15 декабря 2021, 06:41 — REGNUM В Еврейской автономии назрел вопрос присоединения региона к Хабаровскому краю. Директор экспертно-аналитического центра «ДВ Регион», член Общественной палаты Хабаровского края Евгений Чадаев уверен, что за это решение на референдуме проголосовали бы 90% жителей ЕАО, сообщило Иа EAOMedia.
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По его мнению, на Дальнем Востоке можно было бы создать систему административно-территориального деления как во Франции, суть которой в том, чтобы объединять регионы по их специализации, в том числе по принципу расположения крупных предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, объединение бедных с бедными даст только умножение бедности и ничего более. Такое мнение высказал доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя перспективы объединения ЕАО с Хабаровским краем.