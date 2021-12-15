Анадырь, 15 декабря, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Спортсмены Чукотки приняли участие в Кубке России по северному многоборью в Ханты-Мансийске. Всего соревновались порядка 100 спортсменов из северных регионов страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Цитата из к/ф «Вся Чукотка. Озёрный». реж. Евгений Басов. 2019. Россия Сугроб

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В сборную от Чукотки вошли семь человек. Спортсмены состязались в беге с палкой, в метании топора, в прыжках через нарты, а также в метании тынзяна на хорей.

Ольга Эттына стала лидером в двух дисциплинах — национальной борьбе и в метании топора.

Соревнования проходили в Ханты-Мансийске с 8 по 12 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта на Камчатке проходили первенство и чемпионат России по северному многоборью — копилку спортивных побед Магадана пополнили воспитанники спортивной школы №1.