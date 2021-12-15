Москва, 15 декабря, 2021, 06:33 — ИА Регнум. В среду, 15 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −3… −1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В ночь на 16 декабря в Москве небольшие осадки (снег, мокрый снег), гололедица. Температура воздуха −4… −2 °C.

Ветер юго-западный 5−10 м/с. Ночью — юго-западный, западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −5… +0 °C днём. Ночью — −6… −1 °C.

В четверг, 16 декабря, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C. Облачно, осадки (снег, мокрый снег), гололедица. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный снегопад прошёл в Москве, такой объём осадков не выпадал в столице с 1989 года.