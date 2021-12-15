Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена поддерживает инициативу законодателей ограничить импорт товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

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Законопроект предусматривает введение запретов на импорт товаров из автономного района, а также новые санкции против компаний и лиц, которые якобы нарушают права человека Синьцзяне. Его уже одобрили в палате представителей Конгресса США. Предполагается, что уже скоро законопроект подпишет Байден и он вступит в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине, намеченным на 2022 год. Это объяснялось якобы нарушениями прав человека на китайской территории, в частности, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.