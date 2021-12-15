Пномпень, 15 декабря, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев прибыл в Камбоджу во главе межведомственной делегации. Об этом 15 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря аппарата СБ Евгения Аношина.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

В программу пребывания Патрушева в Пномпене вошли встречи и консультации с представителями профильных министерств и ведомств Королевства Камбоджа. В ходе переговоров сторонами будут подняты вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего сотрудничества Москвы и Пномпеня по всем направлениям.

В Камбоджу Патрушев прибыл из Индонезии. В Джакарте у него состоялась встреча с президентом страны Джоко Видодо, на которой обсуждались вопросы сотрудничества России и Индонезии и взаимодействия в многосторонних форматах. Кроме того, состоялись консультации по вопросам безопасности с участием ведомств двух стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудничество между Индонезией и Россией будет включать международную информационную безопасность.