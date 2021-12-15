Екатеринбург, , 06:27 — REGNUM В Екатеринбурге часть граждан требуют убрать убрать барельеф Сталина, который украшает здание Дома офицеров в Екатеринбурге. Петиция размещена на одном из интернет-порталов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сталин

Иван Шилов © ИА REGNUM

Активисты считают неприемлемым возвращение к возвеличиванию Сталина. Свои подписи поставили уже порядка 600 человек «

Им оппонируют те, кто не видит ничего страшного в восстановлении исторического облика Дома офицеров. Среди них есть и те, кто не является сталинистом, однако ради возрождения культурного наследия они готовы смириться с воссозданием барельефа Сталина.

Как сообщало ИА REGNUM, Дом офицеров был построен в 1941 году. А барельеф сняли оттуда в 1990-х годах. Вернули его в рамках реконструкции.