Москва, , 06:29 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» выбирает подрядчика на переработку радиоактивных отходов (РАО), накопившихся в филиалах АО «Концерн Росэнергоатом». Начальная цена тендера превышает 813 млн рублей. Победителя определят 18 января 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Радиоактивные отходы ShinRyu Forgers

Отходы, которые предстоит переработать победителю не позднее 19 декабря 2022 года, находятся в федеральной собственности. Работа будет проходить в рамках мероприятия по безопасному удалению радиоактивных отходов из пунктов хранения. Начальная цена лота составляет 813 923 018,4 рубля. При этом предполагается 30% аванса. Оплачивать контракт будут средствами федерального бюджета.

Уточняется, что победителю предстоит извлечь 100 кубометров твёрдых радиоактивных отходов из хранилищ Балаковской АЭС, 50 кубометров жидких отходов из хранилищ Калининской АЭС, а также извлечь отходы из хранилищ Кольской АЭС, Курской АЭС, Ленинградской АЭС, Нововоронежской АЭС и Смоленской АЭС.