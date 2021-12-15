Москва, , 06:23 — REGNUM Госкомпания «Роснано» направила в несколько банков претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров, сообщил 15 декабря телеканал РБК со ссылкой на информированные источники.

Роснано Tikhonoff Michael / moscow-live.ru

Речь идёт о кредитах, которые предоставлялись Совкомбанком, Промсвязьбанком и банком «Ак Барс» под государственные гарантии. Из отчётности «Роснано» следует, что к концу июня 2021 года общая сумма таких кредитов составляла почти 55 млрд рублей.

«АО «Роснано» полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — говорится в письме госкомпании, на которое ссылаются источники.

Таким основанием компания считает, например, осознанное нарушение интересов заёмщика, которое в долгосрочной перспективе может привести к существенным финансовым потерям. При этом в «Роснано» ссылаются на статьи 10, 168 и п. 2 ст. 174 Гражданского кодекса РФ, которые «обязывают стороны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга».

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Напомним, в своём заявлении от 1 декабря компания «Роснано» сообщила, что «продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года». Необходимые решения руководство пообещало принять до конца текущего года.

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