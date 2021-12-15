Южно-Сахалинск, 15 декабря 2021, 06:23 — REGNUM Аэропорт Южно-Сахалинска 15 декабря возобновил свою работу в штатном режиме после сообщения о минировании, сообщили в телеграм-канале воздушной гавани.
Читайте также: На Сахалине из-за сообщения о бомбе эвакуировали аэропорт
В ходе проверки здания аэропорта спецслужбы не обнаружили опасных и подозрительных предметов.
Все самолёты аэропорт выпускает и принимает согласно расписанию.
Как сообщало ИА REGNUM, анонимный источник сообщил о минировании здания аэропорта Южно-Сахалинске 15 декабря. Все пассажиры и персонал были эвакуированы.