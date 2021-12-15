Южно-Сахалинск, 15 декабря, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Аэропорт Южно-Сахалинска 15 декабря возобновил свою работу в штатном режиме после сообщения о минировании, сообщили в телеграм-канале воздушной гавани.

Tyurina yu Аэропорт Южно-Сахалинска

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В ходе проверки здания аэропорта спецслужбы не обнаружили опасных и подозрительных предметов.

Все самолёты аэропорт выпускает и принимает согласно расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, анонимный источник сообщил о минировании здания аэропорта Южно-Сахалинске 15 декабря. Все пассажиры и персонал были эвакуированы.