Екатеринбург, , 06:11 — REGNUM Замглавы Железнодорожного района Екатеринбурга лишился своего поста. Чиновника уволили за заключение договора с родственником, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Мужчина в период с 2019 по 2021 год заключил семь договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Учредителем юридического лица, с которым заключали договоры являлся близкий родственник бывшего замглавы района. Чиновник должен был подать заявление «о наличии личной заинтересованности, способной привести к конфликту интересов», однако этого не сделал.

Прокуратура внесла представление главе города Алексею Орлову об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Трудовой договор с чиновником районной администрации расторгли.