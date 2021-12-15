Сеул, , 06:09 — REGNUM Власти Южной Кореи намерены ужесточить ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, в связи с рекордным ростом заболеваемости COVID-19 в стране, заявил южнокорейский премьер-министр Ким Бу Гём в ходе пресс-конференции.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

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По его словам, власти намерены свернуть программу по возвращению к нормальной жизни и вновь ввести ограничительные меры. Предполагается, что в республике еще сильней ограничат максимально допустимое число людей на собраниях, а также введут дополнительные нерабочие часы для заведений общественного питания и развлекательных учреждений.

«Правительство считает, что текущая ситуация с вирусом очень серьезная, и планирует вводить дальнейшие, более серьезные ограничения», — заявил глава правительства Южной Кореи.

При этом Ким Бу Гём добавил, что власти поддержат малый бизнес, если придется ограничивать его работу из-за пандемии. Также правительство собирается развернуть дополнительные койки для больных COVID-19.