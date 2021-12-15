Хух-Хото, Китай, , 06:05 — REGNUM Распространение COVID-19 в приграничном городе Маньчжурия автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая было эффективно сдержано, хотя риск все еще сохраняется, сообщает 13 декабря агентство Синьхуа.

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Маньчжурия сообщила о трех подтвержденных локальных случаях COVID-19, выявленных с 12:00 до 14:00 по местному времени 13 декабря, все из которых ранее находились под медицинским наблюдением или на карантине. На данный момент в городе зарегистрировано 537 локальных случаев заболевания в рамках последней вспышки. 32 человека были выписаны из больницы.

По словам местного чиновника Ци Шаньцзяна, в городе больше не было обнаружено спорадических случаев заболевания, что означает, что риск передачи инфекции среди населения был эффективно сдержан.