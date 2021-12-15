Москва, , 06:03 — REGNUM Каждый второй житель России обеспокоен темпами роста заболеваемости COVID-19, а каждый третий поддерживает введение QR-кодов. Такие данные получены по результатам исследования HeadHunter, опубликованы 15 декабря РИА Новости.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным исследования, 49% жителей России обеспокоены высокими темпами роста заболеваемости COVID-19 в стране. Положительно оценивают концепцию QR-кодов как механизма сдерживания распространения инфекции 35% женщин и 32% мужчин. Среди привитых от коронавируса граждан идею введения QR-кодов поддержали более половины, а из числа привитых таких граждан оказалось всего 7%.

По возрастам наблюдается следующая картина: активнее других поддержали введение QR-кодов граждане старшего возраста: 43% — старше 55 лет; 40% — от 45 до 54 лет; 33% — от 35 до 44 лет; 30% — от 25 до 34 лет; 36% — от 18 до 24 лет.

Если брать соотношение поддерживающих введение QR-кодов по профессиям, то за коды проголосовали в первую очередь врачи — 51%, затем сотрудники банковской сферы (45%), сферы закупок (43%), рекламной, маркетинга и коммуникаций (43%), образования (42%), журналисты (42%) и топ-менеджеры (36%).

Исследование проводилось среди 2680 жителей России в возрасте от 18 лет, из всех регионов страны. Из общего числа респондентов 53% указали, что вакцинированы от коронавируса.