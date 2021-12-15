Пекин, 15 декабря, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Прямое урегулирование межрегиональных амбулаторных расходов охватило все регионы провинциального уровня в Китае, что принесло пользу тем, кто зарегистрирован в системе государственного медицинского страхования, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Китайские врачи из провинции Ухань

В стране насчитывается около 52 900 назначенных больниц и медицинских учреждений, что в основном позволяет достичь цели создания по крайней мере одной назначенной больницы, где доступно прямая госпитализация, в каждом округе, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

За первые 11 месяцев этого года было произведено более 3,97 млн прямых расчетов по амбулаторным расходам между провинциями, что составило 96,5 млрд юаней ($15,15 млрд) медицинских расходов. За тот же период около 56,1 млрд юаней из государственного фонда медицинского страхования было потрачено на прямое погашение транс-провинциальных амбулаторных счетов, что составляет более 58% от общей суммы.

Прямое урегулирование транс-провинциальных медицинских расходов позволяет любому пациенту, зарегистрированному в системе государственного медицинского страхования, получить возмещение медицинских и стационарных расходов, независимо от провинции, в которой он проходит лечение. Эта политика была реализована в январе 2017 года.