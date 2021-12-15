Екатеринбург, 15 декабря, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сообщили о минировании всех станций метро. На момент приезда спецслужб в метрополитене находились не более 10 человек. Людей эвакуировали, сообщают СМИ.

Anthony Ivanoff Метро. в Екатеринбурге

Сигнал о минировании поступил около полуночи. Сотрудники МЧС немедленно выехали к станциям метрополитена для проверки информации. Вызов оказался ложным. Метро продолжает работу в штатном режиме.

Звонившему может грозить до 8 лет лишения свободы с возмещением материальных затрат, понесенных из-за ложного вызова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 декабря похожий инцидент произошел возле посольства Белоруссии в Екатеринбурге. Сюда стянули МЧС и полицию.