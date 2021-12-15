Биробиджан, 15 декабря 2021, 06:02 — REGNUM В Еврейской АО большегруз съехал в кювет, перегородив дорогу. Предполагается, что водитель машины уснул за рулём, сообщило 15 декабря ИА ЕАОMedia.
Читайте также: В Приамурье в ДТП с грузовиком погиб человек
Авария случилась возле села Асур на 1974 километре дороги. Из-за ДТП на федеральной трассе «Амур» образовалась пробка. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, регулирующие движение автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Амурской области на трассе в Магдагачинском районе столкнулись минивен и грузовик. Водитель «легковушки» погиб.