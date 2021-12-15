Биробиджан, 15 декабря, 2021, 06:02 — ИА Регнум. В Еврейской АО большегруз съехал в кювет, перегородив дорогу. Предполагается, что водитель машины уснул за рулём, сообщило 15 декабря ИА ЕАОMedia.

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Авария случилась возле села Асур на 1974 километре дороги. Из-за ДТП на федеральной трассе «Амур» образовалась пробка. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, регулирующие движение автомобилей.

«Водитель большегруза во время управления транспортным средством, предположительно, уснул за рулем. Автомобиль съехал с придорожной части, образовав затор для движения. Пострадавших нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение по одной полосе восстановлено», — рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по ЕАО Оксана Ткачёва.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Амурской области на трассе в Магдагачинском районе столкнулись минивен и грузовик. Водитель «легковушки» погиб.