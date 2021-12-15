Нанкин, Китай, , 05:58 — REGNUM Фактическое использование прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с января по октябрь 2021 года восточнокитайской провинцией Цзянсу составило $23,4 млрд, что на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Инвестиции Selfcreation.ru

ПИИ Цзянсу, находящиеся в фактическом использовании, составили около 16,5% от общего объема по всему Китаю, в связи с чем регион занял первое место среди всех провинций страны за первые десять месяцев по этому показателю.

В Цзянсу также наблюдается оптимизация структуры иностранных инвестиций. За тот же период фактическое использование ПИИ в обрабатывающей промышленности и сфере услуг провинции выросло в годовом исчислении на 2,1% и 34,6% соответственно. Между тем, фактические ПИИ из Сингапура и стран и регионов-участников «Пояса и пути» выросли на 66,4% и 58% в годовом исчислении.

За первые десять месяцев 2021 года количество вновь созданных проектов с иностранными инвестициями в провинции увеличилось на 27,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как темпы роста проектов с общим объемом инвестиций более $100 млн в годовом исчислении достигли 9,8%.