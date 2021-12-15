15 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Судя по обсуждениям в соцсетях, рост цен на продукты питания беспокоит жителей Омской области не меньше, чем угроза распространения коронавируса.

Татьяна Иващенко, , 07:33 — REGNUM Жителям Омской области в связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу посоветовали сократить число походов в магазин. Однако омичи в соцсетях подчёркивают, что реже ходить в магазин они вынуждены не из-за коронавируса, а из-за цен.

В магазине в маске Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В омских пабликах в соцсетях активно обсуждают совет ассистента кафедры эпидемиологии Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Алексея Блоха.

«Если вы ходите в магазин каждый день, попробуйте сократить число подобных походов», — приводят слова Блоха местные СМИ и соцсети. Например, он советует покупать продукты питания за один раз сразу на три дня: «Благодаря этому вы существенно снизите риск заражения вирусами».

"С такими ценами мы скоро и есть через день будем», — комментирует подписчица паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Татьяна М.

«Трёхразовое питание: понедельник, среда, пятница», — иронизирует Серёжа М.

В продуктовом магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

Лёха Б. в целях экономии предложил «мыться раз в месяц, в туалет — два раза в неделю».

"А что, у нас такие большие зарплаты и пенсии, чтобы ходить каждый день? Сейчас с Новым годом ещё урежут — вырастут ЖКХ, лекарства, продукты, а прожиточный минимум и пенсии — рублей на 300−500. Я только за капремонт на 330 рублей больше буду платить, не говоря о других квитанциях. Пенсия 11 185. За хату 1700 возврат, а плачу пока ещё 5000−5500. Нового года боюсь уже», — пишет Мария К.

«Ага, в основном. Может, ещё в туалет ходить не каждый день?» — возмущён Алексей Б. «Идеи не подавайте», — советует ему Наталья Б.

Также, судя по комментариям, омичи устали от постоянных ограничений в условиях пандемии.

«В магазин не ходи, не ешь, не пей, не дыши. Сделай одолжение — просто сдохни…» — иронизирует Алена Р.

«А можно на работу ходить один раз в три дня?» — спрашивает Сергей Т.

Добавим, по данным Омскстата, на потребительском рынке Омской области в ноябре 2021 года зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 1,5%. Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 1,9%.

Что касается отдельных единиц, свежая белокочанная капуста взлетела в цене на 27,3%. Гречневая крупа подорожала на 14,2%, виноград — на 12,3%, рыбопродукты — на 1,6−10%.

Продуктовая тележка Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Молоко и молочная продукция стали дороже на 0,7−7,1%, свёкла — на 6,5%, куриные яйца — на 6,2%.

Читайте также: Овощи рекордно подорожали за год в Томской области