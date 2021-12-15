Пекин, , 05:55 — REGNUM Банк развития Китая, один из ведущих банков страны, выпустил облигации на общую сумму 15 млрд юаней (около $2,36 млрд) для поддержки проектов экологически чистого транспорта, сообщает агентство Синьхуа.

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Облигации со сроком погашения три года и фиксированной процентной ставкой 2,19% были выпущены на межбанковском рынке облигаций для оказания финансовой поддержки главным образом экологичным проектам в области объектов общественного транспорта. Подсчитано, что проект по сбору средств может помочь сократить выбросы углекислого газа примерно на 21 500 тонн и сэкономить около 10 500 тонн стандартного угля каждый год.

На данный момент банк выпустил зеленые облигации на общую сумму около 105 млрд юаней, при этом баланс таких облигаций составляет около 95 млрд юаней, говорится в сообщении банка.