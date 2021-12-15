Красноярск, 15 декабря, 2021, 05:54 — ИА Регнум. В среду, 15 декабря, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −19… −16 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мороз

В 09:40 на Театральной площади было — 18 °C.

Ночью с 15 на 16 декабря ожидается до −18… −15 °C.

Скорость ветра переменных направлений 2−7 м/с. Давление — 751 мм рт. ст.

В четверг, 16 декабря, в Красноярске до −9… −8 °C, облачно. Ночью — до −8… −7 °C, небольшой кратковременный снег.

В пятницу, 17 декабря, в Красноярске ожидается до −6… −4 °C днём и до −4… −3 °C ночью. Облачно, снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 15 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается очень сильный южный ветер до 20−25 м/с, метель. На севере центральных и в южных районах Красноярского края ночью до −35… −30 °C, местами до −42… −37 °C. В Эвенкийском МР ожидается сильный мороз до −55… −50 °C.

15−17 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске с 19:00 (местное время) 14 декабря до 07:00 16 декабря объявлен режим «чёрного неба».