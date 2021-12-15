Пекин, , 05:52 — REGNUM Объем внешней торговли центральной китайской провинции Хэнань превысил 718,53 млрд юаней (около $112,81 млрд) в период с января по ноябрь этого года, по данным таможенных органов столицы провинции города Чжэнчжоу, сообщает агентство Синьхуа.

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Объем внешней торговли Хэнани за этот период увеличился на 24,7% в годовом исчислении. Тремя ведущими рынками внешней торговли региона в этом году на сегодняшний день являются Соединенные Штаты, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Европейский союз.

Объем торговли провинции со странами и регионами, участвующими в китайской инициативе «Пояса и пути» вырос на 15,8% в годовом исчислении, достигнув 158,37 млрд юаней.