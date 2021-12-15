Пекин, 15 декабря, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Объем внешней торговли центральной китайской провинции Хэнань превысил 718,53 млрд юаней (около $112,81 млрд) в период с января по ноябрь этого года, по данным таможенных органов столицы провинции города Чжэнчжоу, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Объем внешней торговли Хэнани за этот период увеличился на 24,7% в годовом исчислении. Тремя ведущими рынками внешней торговли региона в этом году на сегодняшний день являются Соединенные Штаты, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Европейский союз.

Объем торговли провинции со странами и регионами, участвующими в китайской инициативе «Пояса и пути» вырос на 15,8% в годовом исчислении, достигнув 158,37 млрд юаней.