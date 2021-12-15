Пекин, 15 декабря, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Страховой сектор Китая сохранил стабильные показатели и заверил в достаточной платежеспособности в третьем квартале этого года, сообщил банковский и страховой регулятор страны, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Страхование

Средний комплексный коэффициент платежеспособности 179 страховщиков, рассмотренных на совещании регулирующих органов, к концу сентября составлял 240%, а их средний базовый коэффициент платежеспособности составлял 227,3%, сообщила Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC).

Коэффициент платежеспособности сектора остается на высоком уровне в разумных пределах, и риски в целом поддаются контролю, отметили в CBIRC. В частности, средний комплексный коэффициент платежеспособности компаний по страхованию имущества, компаний по страхованию жизни и перестраховочных компаний составил 285,6%, 231,6% и 307,3% соответственно.

Коэффициент платежеспособности является ключевым показателем для измерения способности страховщика выполнять свои долговые и другие обязательства.