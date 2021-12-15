Урумчи, Китай, 15 декабря 2021, 05:43 — REGNUM В этом году в южных районах Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая была завершена и введена в эксплуатацию серия энергетических проектов, направленных на повышение мощности и надежности электроснабжения, сообщает Синьцзянский филиал компании State Grid, сообщает агентство Синьхуа.

Современный Синьцзян на карте Китая
Современный Синьцзян на карте Китая

Благодаря развитию энергосистемы, мощность электроснабжения от основной энергосистемы Синьцзяна до округов Кашгар, Кызылсу-Киргизского автономного и Хотан в этом году увеличилась на 400−600 тыс. кВт, а пропускная способность между Кашгаром и Хотаном увеличилась с 650 тыс. кВт до 1,2 млн кВт, сказал директор департамента управления проектами компании Му Фэнлэй.

В последние годы Синьцзян постоянно увеличивал инвестиции в строительство электросети напряжением 750 кВ. Магистральная электросеть напряжением 750 кВ охватила все округа Синьцзяна, обеспечивая энергоснабжение для развития региона.

В следующем году местное правительство продолжит укреплять строительство электросети 750 кВ в южном Синьцзяне и планирует построить сеть 750 кВ вокруг Таримского бассейна в ближайшие пять лет.