Урумчи, Китай, , 05:43 — REGNUM В этом году в южных районах Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая была завершена и введена в эксплуатацию серия энергетических проектов, направленных на повышение мощности и надежности электроснабжения, сообщает Синьцзянский филиал компании State Grid, сообщает агентство Синьхуа.

Современный Синьцзян на карте Китая

Благодаря развитию энергосистемы, мощность электроснабжения от основной энергосистемы Синьцзяна до округов Кашгар, Кызылсу-Киргизского автономного и Хотан в этом году увеличилась на 400−600 тыс. кВт, а пропускная способность между Кашгаром и Хотаном увеличилась с 650 тыс. кВт до 1,2 млн кВт, сказал директор департамента управления проектами компании Му Фэнлэй.

В последние годы Синьцзян постоянно увеличивал инвестиции в строительство электросети напряжением 750 кВ. Магистральная электросеть напряжением 750 кВ охватила все округа Синьцзяна, обеспечивая энергоснабжение для развития региона.

В следующем году местное правительство продолжит укреплять строительство электросети 750 кВ в южном Синьцзяне и планирует построить сеть 750 кВ вокруг Таримского бассейна в ближайшие пять лет.